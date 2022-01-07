Різдво – особливий, магічний час, коли в різних куточках країни лунають красиві колядки, сім'ї збираються за одним столом і насолоджуються часом разом. У сім'ї Божиків обожнюють колядувати.
Повна розмова тут Про дзвінки з Росії, стосунки на карантині і скрипку: інтерв'ю з Олександром Божиком і дружиною
Улюблена колядка Божиків
Юлія Божик зізналася, що в їхній сім'ї дуже люблять колядувати і найулюбленішою колядкою всіх друзів є "Бог ся рождає". Тому з року в рік Божики співають саме її.
Пам'ятаю, коли ще був малим, бігав по району, де жив у Львові, заходив у кожну хату, щоб заробити трохи грошей. "Бог ся рождає" я знав найкраще, тому колядував її. Часто ще брав з собою скрипку, а з нею й слів не треба знати,
– пригадав Олександр.
Текст колядки "Бог ся рождає":
Бог ся рождає, хто ж Го може знати!
Ісус Му ім'я, Марія Му Мати!
Тут Ангели чудяться,
Рожденного бояться,
А віл стоїть, трясеться,
Осел смутно пасеться.
Пастиріє клячуть,
В плоти Бога бачуть,
Тут же, тут же,
Тут же, тут же, тут!
Марія Му Мати прекрасно співає,
І хор Ангельський їй допомагає!
Йосиф старенький колише Дитятко:
– Люляй же, люляй, мале Отрочатко!
Три славні царі к вертепу приходять,
Ладан і смирну, золото приносять.
А пастиріє к Ньому прибігають,
І яко Царя своєго вітають.
І ми днесь вірно к Ньому прибігаймо,
Рожденну Богу хвалу, честь віддаймо.
"Було б добре навіть з Юлею так поколядувати, але рояль з собою не понесемо (сміється). А скрипку можна, це класно. Можливо, цього року ця традиція продовжиться і ми підемо до всіх похресників зі скрипкою та гарними колядками", – додав Божик.
Інтерв'ю з Юлею та Олександром Божиками у відеоформаті: дивіться відео онлайн