Рождество – особое, магическое время, когда в разных уголках страны звучат красивые колядки, семьи собираются за одним столом и наслаждаются временем вместе. В семье Божиков обожают колядовать.

Полный разговор здесь О звонках из России, отношениях на карантине и скрипке: интервью с Александром Божиком и женой

Любимая колядка Божиков

Юлия Божик призналась, что в их семье очень любят колядовать и самая любимая колядка всех друзей – "Бог ся рождає". Поэтому из года в год Божики поют именно ее.

Помню, когда еще был маленьким, бегал по району, где жил во Львове, заходил в каждый дом, чтобы заработать немного денег. "Бог ся рождає" я знал лучше всего, поэтому колядовал ее. Часто еще брал с собой скрипку, а с ней и слов не надо знать,

– вспомнил Александр.

Текст колядки "Бог ся рождає":

Бог ся рождає, хто ж Го може знати!

Ісус Му ім'я, Марія Му Мати!



Тут Ангели чудяться,

Рожденного бояться,

А віл стоїть, трясеться,

Осел смутно пасеться.

Пастиріє клячуть,

В плоти Бога бачуть,

Тут же, тут же,

Тут же, тут же, тут!



Марія Му Мати прекрасно співає,

І хор Ангельський їй допомагає!



Йосиф старенький колише Дитятко:

– Люляй же, люляй, мале Отрочатко!



Три славні царі к вертепу приходять,

Ладан і смирну, золото приносять.



А пастиріє к Ньому прибігають,

І яко Царя своєго вітають.



І ми днесь вірно к Ньому прибігаймо,

Рожденну Богу хвалу, честь віддаймо.

Разговор с Юлей и Александром Божиками записан в рамках проекта " Интервью24".

"Было бы хорошо даже с Юлей так поколядовать, но рояль с собой не понесем (смеется). А скрипку можно, это классно. Возможно, в этом году эта традиция продолжится и мы пойдем ко всем крестникам со скрипкой и красивыми колядками", – добавил Божик.

Важно! Специально для рождественского проекта "Святая ночь со звездами" Юлия и Александр поделились эксклюзивным семейным рецептом блюда к столу на Сочельник – тушеной капусты с фасолью. Рецепт узнавайте по ссылке.

Интервью с Юлей и Александром Божиками в видеоформате: смотрите видео онлайн