Обраниця артиста модель Джена Фрумс сповістила про поповнення, оприлюднивши проникливі світлини з пологового будинку. Вона показала сина в перші хвилини життя та продемонструвала, як турботливо піклувався про нього Джейсон Деруло. До слова, співак був присутній на пологах коханої.

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Новоспечена матуся та малюк, якому всього 11 днів, вже повернулися додому. Джейсон Деруло назвав цей день найщасливішим у своєму житті.

Найщасливіший день у моєму житті – повернення додому нашого хлопчика Джейсона Кінга Деруло. Йому так пощастило, що він має таку сильну турботливу матір-героїню,

– зворушив попспівак в інстаграмі.

Наразі пара не показує обличчя сина Джейсона Кінга. Натомість Джена Фрумс ефектно демонструє шанувальникам свою фігуру. Модель сфотографувалася у дзеркалі в чорному комплекті білизни та засвітила підтягнуте тіло. Менше ніж за два тижні після пологів вона повернулася в ідеальну форму.

"Життя зараз має набагато більше сенсу, і я дуже вдячна. Я так закохана в цього маленького хлопчика, він – усе, що мені коли-небудь було потрібно", – зізналася новоспечена матуся.

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Нагадаємо, закохані почали зустрічатися незадовго до пандемії коронавірусу. Їхнє знайомство відбулося в спортзалі. Лише наприкінці березня цього року Джейсон Деруло та Джена Фрумс оголосили, що невдовзі вперше стануть батьками. За словами співака, вони зустріли одне одного в правильний час, адже саме тоді в нього було шалене бажання завести дитину.