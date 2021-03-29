Співак Джейсон Деруло та його дівчина вперше стануть батьками
Популярний американський співак і танцюрист Джейсон Деруло та його дівчина Дженна Фрумес очікують на появу дитини. Відомо, що малюк буде первістком для обох закоханих.
Джерело:інстаграм Джейсона Деруло
Щасливу звістку про те, що він скоро стане татом, Джейсон Деруло, повідомив на своїй сторінці в Інстаграм. На відео у публікації співак мило позував зі своєю коханою Дженною Фрумес, з якою вони гуляли на пляжі.
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"Надзвичайно радий цій новій главі у нашому житті", – підписав світлину виконавець.
Відомо, що зараз пара відпочиває на Багамах і саме тут оголосили про народження спільного малюка. Кохана Джейсона Деруло, Дженна, теж поширила цю щасливу новину у свій профіль в Інстаграм.
"Мама і тато", – лаконічно написала Дженна Фрумс.
Знайомство 31-річного Джейсона Деруло та 27-річної Дженни Фрумс є цікавим, адже закохані зустріли одне одного у спортзалі. Відомо, що це сталось незадовго до пандемії коронавірусу у світі. До Фрумс, у Джейсона були серйозні стосунки зі співачкою та акторкою Джордін Спаркс. Однак, через три роки зустрічань пара розійшлась.
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