Популярний американський співак і танцюрист Джейсон Деруло та його дівчина Дженна Фрумес очікують на появу дитини. Відомо, що малюк буде первістком для обох закоханих.

Щасливу звістку про те, що він скоро стане татом, Джейсон Деруло, повідомив на своїй сторінці в Інстаграм. На відео у публікації співак мило позував зі своєю коханою Дженною Фрумес, з якою вони гуляли на пляжі.

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"Надзвичайно радий цій новій главі у нашому житті", – підписав світлину виконавець.

Відомо, що зараз пара відпочиває на Багамах і саме тут оголосили про народження спільного малюка. Кохана Джейсона Деруло, Дженна, теж поширила цю щасливу новину у свій профіль в Інстаграм.

"Мама і тато", – лаконічно написала Дженна Фрумс.

Знайомство 31-річного Джейсона Деруло та 27-річної Дженни Фрумс є цікавим, адже закохані зустріли одне одного у спортзалі. Відомо, що це сталось незадовго до пандемії коронавірусу у світі. До Фрумс, у Джейсона були серйозні стосунки зі співачкою та акторкою Джордін Спаркс. Однак, через три роки зустрічань пара розійшлась.