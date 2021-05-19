Избранница артиста модель Джена Фрумс сообщила о пополнении, обнародовав проницательные фотографии из роддома. Она показала сына в первые минуты жизни и продемонстрировала, как заботливо заботился о нем Деруло. К слову, певец присутствовал на родах любимой.

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Новоиспеченная мама и малыш, которому всего 11 дней, уже вернулись домой. Деруло назвал этот день самым счастливым в своей жизни.

Самый счастливый день в моей жизни – возвращение домой нашего мальчика Джейсона Кинга Деруло. Ему так повезло, что он имеет такую ​​сильную заботливую мать-героиню,

– растрогал поп-певец в инстаграме.

Сейчас пара не показывает лицо сына Джейсона Кинга. Зато Джена Фрумс эффектно демонстрирует поклонникам свою фигуру. Модель сфотографировалась в зеркале в черном комплекте белья и засветила подтянутое тело. Меньше чем через две недели после родов она вернулась в идеальную форму.

"Жизнь сейчас имеет гораздо больше смысла, и я очень благодарна. Я так влюблена в этого маленького мальчика, он – все, что мне когда-либо было нужно", – призналась новоиспеченная мамочка.

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Напомним, влюбленные начали встречаться незадолго до пандемии коронавируса. Их знакомство произошло в спортзале. Лишь в конце марта этого года Джейсон Деруло и Джена Фрумс объявили, что вскоре впервые станут родителями. По словам певца, они встретили друг друга в правильное время, ведь именно тогда у него было сумасшедшее желание завести ребенка.