Співачку MакSим виписали з лікарні після двох місяців коми
Джерело:інстаграм Маргарити Соколової
Російська виконавиця MакSим, яку підозрювали на зараження коронавірусом, виписали з лікарні у Москві. Зірка 2 місяці перебувала у медикаментозній комі через ураження легень.
Про це розповіла концертна директорка МакSим Маргарита Соколова, яка у червні теж була госпіталізована через коронавірусну інфекцію. Щоправда, на противагу їй, тести на COVID-19 у МакSим були негативні.
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За словами директорки, реабілітацію артистка проходитиме вдома. Вона дуже хотіла потрапити додому та обійняти рідних, адже боялась, що більше ніколи цього не зможе зробити.
Вона вже прямує додому, сама прийняла таке рішення: дуже хоче обійняти дітей. Боялася, що вже не зможе цього зробити. З нею вдома буде професійна допомога, щоб допомогти їй відновитися. Звичайно, до її виписки готувалися і чекали,
– зазначила Соколова, додавши, що попереду її чекає довгий шлях відновлення і лікування.
Додамо, що кілька днів тому МакSим вийшла із коми та на запитання лікарів, скільки по відчуттях вона перебувала у сні, та відповіла, що два дні. Хоча співачка була у комі майже 2 місяці.
Що відомо про госпіталізацію МакSим
- Виконавиця, яка виступала в окупованому Криму і в 2017 році за це загриміла до "Миротворця", потрапила у лікарню всередині червня. Перед цим вона ще встигла дати концерт і побувати на кількох заходах.
- Але вже за кілька днів їй стало різко зле: у неї була висока температура, слабкість та уражені на 40% легенів. Через те, що тести на коронавірус були негативними, їй діагностували гостру пневмонію.
- Аби допомогти боротися із хворобою, медики ввели МакSим в штучну кому та приєднали до апарату ШВЛ. Вже через 10 днів стан МакSим погіршився і її легені були ураженні на більш ніж 80%.
- Нещодавно стало відомо, що співачка вийшла з коми і її планують перевести у звичайну палату. Концертна директорка зірки, яка мала коронавірус, підтвердила інформацію, що артистка почала себе почувати краще. Три дні тому МакSим вперше вийшла на зв'язок в інстаграмі та подякувала усім шанувальникам за підтримку.