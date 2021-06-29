Відомо, що співачка МакSим потрапила в лікарню у важкому стані ще 15 червня із 40% уражених легень. Але відтоді її стан почав лише погіршуватись і зараз вона має близько 75% ураження. Зараз жінка перебуває у стані штучної коми під апаратом ШВЛ. Коронавірус у неї так і не підтвердили, втім, у її крові знайшли антитіла, тому зірка могла друге підхопити COVID-19.

До теми Співачка МакSим перебуває в критичному стані

"За нею спостерігають найкращі лікарі", – директорка

Її концертна директорка Маргарита Соколова теж перебуває у лікарні під наглядом лікарів.

"Для мене написати цей текст зараз, це як пройти 30 кілометрів пішки без відпочинку. Хочу нагадати, що я потрапила в лікарню на наступний день після Марини (справжнє ім'я МакSим, – Showbiz) Я дуже слабка. Мені важко і фізично і морально. Я всім вдячна за підтримку і вашу участь. Всім тим, кому ми так небайдужі", – написала Соколова.

За її словами, востаннє перед введенням у кому артистка була "на позитиві" та підбадьорювала Маргариту.

Я спілкувалася з Мариною до обіду 18 червня. Рівно до тих пір, поки її ввели у сон. Вона була на позитиві. Ми один одного підбадьорювали,

– зазначила директорка артистки.

Вона попросила усіх представників ЗМІ та інших людей, які турбуються про стан здоров'я артистки та директорки, не турбувати її. Маргарита зізналась, що їй нестерпно щодня чути сотні дзвінків та приймати "поради" щодо лікування зірки.

"За нею спостерігають найкращі лікарі! Я зараз намагаюся вибратися і чекаю, як і всі ви, хороших новин! Чесно скажу, що мені тривожно та іноді нападає паніка, але я борюся. Ця хвороба залишає шрами! Бережіть себе і всіх навколо вас. Ті, хто може зробити щеплення, щепіться. Решта дотримуйтесь правил безпеки!" – підсумувала директорка та порадила усім звертатись за коментарями та інформацією до піарниці МакSим.

Що відомо про госпіталізацію МакSим