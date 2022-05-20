Співачка Ріанна народила дитину, – ЗМІ

Відома барбадоська виконавиця Ріанна вперше стала матусею! Співачка народила дитину від свого коханого – репера A$AP Rocky, для якого малюк теж став первістком. У них з'явився хлопчик ще 13 травня.

Ріанна вперше стала мамою

Про щасливу подію у житті молодих батьків повідомили у низці американських видань People, Metro, CNN та інших, проте сама пара ще нічого не коментувала. Близько тижня вони насолоджуються батьківством.

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Майже до завершення терміну вагітності вона виходила у світ в екстравагантних вбраннях, впевнено оголюючи свій живіт.

Особисте життя артистки

Талановита виконавиця Ріанна познайомилась з A$AP Rocky, справжнє ім'я якого Ракім Майєрс, на початку 2020 року. Знаменитості не афішували свої стосунки й поводились доволі стримано, коли потрапляли в об'єктиви папараці.

Вже на початку літа 2021 року сам репер підтвердив їхній з співачкою роман. В одному з інтерв'ю він зізнався, що Ріанна є "тою самою" жінкою, про яку він мріяв.

Шанувальники декілька разів підозрювали Ріанну у вагітності, однак зірка все спростовувала. Про вагітність співачки стало відомо 31 січня. Вона сама вийшла у світ з округлим животом.

Бізнесвумен раніше ділилась, що бажає бути багатодітною матір'ю.

Також попередньо інсайдери розповіли, що новоспечені батьки готуються до весілля.



Ріанна та A$AP Rocky / Фото DIGGZ

Проте не всі можуть поділитись такою щасливою звісткою. Нещодавно американська співачка Брітні Спірс оголосила, що мала викидень. У віці 40 років їй вдалось завагітніти від коханого фітнес-тренера Сема Асгарі. Пара дуже очікували на дитину, а можливо й на двійню, але жінка їх втратила. Вона шкодує, що надто швидко повідомила про це громадськість. Раніше Брітні не дозволяли завагітніти через батька, який був її опікуном 13 років. Він забороняв їй забирати контрацептивну спіраль. Але після рішення суду наприкінці 2021 року про зняття опікунства жінка знову стала щасливою – вона заручилась і однаково планує втретє стати матір'ю. У неї вже є двоє синів від першого чоловіка Кевіна Федерліна.