Рианна впервые стала мамой

О счастливом событии в жизни молодых родителей сообщили в ряде американских изданий People, Metro, CNN и других, однако пара еще ничего не комментировала. Около недели они наслаждаются отцовством.

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Почти до истечения срока беременности она выходила в свет в экстравагантных нарядах, уверенно обнажая живот.

Личная жизнь артистки

Талантливая исполнительница Рианна познакомилась с A$AP Rocky, настоящее имя которого Раким Майерс, в начале 2020 года. Знаменитости не афишировали свои отношения и вели себя довольно сдержанно, когда попадали в объективы папарацци.

Уже в начале лета 2021 года сам рэпер подтвердил их с певицей роман. В одном из интервью он признался, что Рианна является "той же" женщиной, о которой он мечтал.

Поклонники несколько раз подозревали Рианну в беременности, однако звезда все опровергала. О беременности певицы стало известно 31 января. Она сама вышла в свет с округлым животом.

Бизнесвумен раньше делилась, что хочет быть многодетной матерью.

Также предварительно инсайдеры рассказали, что новоиспеченные родители готовятся к свадьбе.



Рианна и A$AP Rocky / Фото DIGGZ

Однако не все могут поделиться таким счастливым известием. Недавно американская певица Бритни Спирс объявила, что у нее был выкидыш. В возрасте 40 лет ей удалось забеременеть от любимого фитнес-тренера Сэма Асгари. Пара очень ожидала ребенка, а возможно и двойню, но женщина их потеряла. Она сожалеет, что слишком быстро уведомила об этом общественность. Ранее Бритни не разрешали забеременеть из-за отца, который был ее опекуном 13 лет. Он запрещал ей отнимать контрацептивную спираль. Но после решения суда в конце 2021 года о снятии попечительства женщина снова стала счастливой – она обручилась и все равно планирует в третий раз стать матерью. У нее уже есть двое сыновей от первого мужа Кевина Федерлина.