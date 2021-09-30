Своє свято жінка відзначала днем раніше – 29 вересня, і завдяки такій нагоді вирішила вперше показати обличчя 2-місячного сина. Артистка одягнула хлопчика у миловидний костюм із синьою шапочкою. Первістка тримав на руках його батько – режисер Алев Айдін.

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"Найкращий подарунок мамі на день народження", – лаконічно підписала фото щаслива виконавиця.

Син Halsey
Син Холзі та Алева Айдіна / Фото з інстаграму співачки

Син Halsey
Холзі вперше показала сина / Фото з інстаграму співачки

Що відомо про дитину Холзі

  • У січні 2021 року Холзі (справжнє ім'я – Ешлі Ніколетт Френджіпані) неочікувано оголосила про свою вагітність.
  • Згодом стало відомо, що батьком дитини стане її коханий, турецький режисер і актор – 21-річний Алев Айдін. З ним артистка таємно зустрічалась щонайменше з жовтня 2020 року.
  • 14 липня 2021 року у пари народився син, якого назвали Ендером Рідлі.