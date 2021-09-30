Своє свято жінка відзначала днем раніше – 29 вересня, і завдяки такій нагоді вирішила вперше показати обличчя 2-місячного сина. Артистка одягнула хлопчика у миловидний костюм із синьою шапочкою. Первістка тримав на руках його батько – режисер Алев Айдін.
Читайте також Заподіяв мені найбільший біль, – Кріссі Тейген звернулась до сина, який помер рік тому
"Найкращий подарунок мамі на день народження", – лаконічно підписала фото щаслива виконавиця.
Син Холзі та Алева Айдіна / Фото з інстаграму співачки
Холзі вперше показала сина / Фото з інстаграму співачки
Що відомо про дитину Холзі
- У січні 2021 року Холзі (справжнє ім'я – Ешлі Ніколетт Френджіпані) неочікувано оголосила про свою вагітність.
- Згодом стало відомо, що батьком дитини стане її коханий, турецький режисер і актор – 21-річний Алев Айдін. З ним артистка таємно зустрічалась щонайменше з жовтня 2020 року.
- 14 липня 2021 року у пари народився син, якого назвали Ендером Рідлі.