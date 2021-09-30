Своє свято жінка відзначала днем раніше – 29 вересня, і завдяки такій нагоді вирішила вперше показати обличчя 2-місячного сина. Артистка одягнула хлопчика у миловидний костюм із синьою шапочкою. Первістка тримав на руках його батько – режисер Алев Айдін.

Читайте також Заподіяв мені найбільший біль, – Кріссі Тейген звернулась до сина, який помер рік тому

"Найкращий подарунок мамі на день народження", – лаконічно підписала фото щаслива виконавиця.



Син Холзі та Алева Айдіна / Фото з інстаграму співачки



Холзі вперше показала сина / Фото з інстаграму співачки

Що відомо про дитину Холзі