Свой праздник женщина отмечала днем ранее – 29 сентября и благодаря такой возможности решила впервые показать лицо 2-месячного сына. Артистка одела мальчика в милый костюм с синей шапочкой. Первенца держал на руках его отец – режиссер Алев Айдын.

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"Лучший подарок маме на день рождения", – лаконично подписала фото счастливая исполнительница.



Сын Холзи и Алева Айдына​ / Фото из инстаграма певицы



Холзи впервые показала сына / Фото из инстаграма певицы

Что известно о ребенке Холзи