Холзі стала мамою

26-річна американська співачка Холзі та її бойфренд Алев Айдін вперше стали батьками. Про це зірка повідомила на особистій сторінці в інстаграмі.

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Холзі оприлюднила зворушливі кадри першої зустрічі батьків з малюком. Вона лежала у палаті, тримаючи на грудях первістка й закохано дивилась на коханого. Алев натомість спрямував погляд на малюка.

Також артистка показала доволі інтимний кадр, сфотографувавши процес годування грудьми. Вона оголосила й ім'я дитини – Ендер Рідлі Айдін.

Вдячність. Від найбільш “рідкісних” та ейфоричних пологів. Працює від любові,

– написала Холзі під знімками.

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