У своєму інстаграмі Кріссі Тейген опублікувала щемливе фото, на якому гірко плаче після втрати малюка. Поруч з нею лежить засмучений Джон Ледженд та заспокоює дружину.

До слова Майже через рік після викидня: Кріссі Тейген досі пригнічена через втрату дитини

"Рік тому ти заподіяв мені найбільший біль, який я лише могла уявити, щоб показати мені, що я можу вижити у всьому, навіть якщо би я цього не хотіла. Мені не вдалося подбати про тебе, але ти прийшов і пішов, щоб змусити мене полюбити себе і подбати про себе, тому що наші тіла дорогоцінні, а життя – це диво. Вони сказали мені, що буде легше, але поки що цього не сталось. Мама і тато люблять тебе навіки", – написала модель.



Кріссі Тейген рік тому мала викидень / Фото з інстаграму зірки

Реакція мережі

На допис відреагували тисячі шанувальників, серед них Ешлі Грін, Ельза Госк та інші:

"Люблю тебе, Кріссі. Надсилаю вам бажання зцілення і найбільші обійми. Цілую";

"Люблю вас, розділяючи ваше горе і ваше зцілення";

"Мені дуже шкода. Ви такі сильні, і спасибі, що поділилися з нами. Ми любимо вас!";

"Думаю про вас";

"Люблю!";

"Мені так шкода. Я люблю тебе. Надсилаю любов і молитви";

"Твоя вразливість і сила – гідні захоплення";

"Ти подбала про нього, адже він знав тільки тебе. І можу посперечатися, він любив кожну хвилину свого життя".

Що відомо про викидень Кріссі Тейген

У серпні минулого року телеведуча зізналась, що очікує на появу третьої дитини. Джон Ледженд презентував новий кліп, вкінці якого Тейген продемонструвала округлий живіт. Згодом вона оголосила стать дитини – в неї мав народитися син.

Через певний час у зірки погіршилося самопочуття. Почалися кровотечі, тому Кріссі мала майже постійно лежати в ліжку. Очікувалося, що їй стане краще, та згодом телеведучу госпіталізували.

Восени у Кріссі Тейген стався викидень. Знаменитість дуже важко переносила втрату дитини: у неї почалась депресія. На пам'ять про ненародженого сина зірка зробила тату. Зірка повідомляла, що більше не зможе мати дітей. Та попри викидень, вона однаково хоче ще малюків. Також вона зізналась, що досі не поборола депресію після втрати сина.