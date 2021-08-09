Співачка Холзі показала розтяжки на животі після пологів: відверте фото

Відома американська співачка Холзі стала мамою вперше 14 липня. Після пологів зірка не соромиться ділитися відвертими фото. Днями вона показала, як змінилося її тіло.

Американська співачка Холзі поділилась щирими та відвертими світлинами з шанувальниками. Після перших пологів вона часто публікує фото в інстаграмі.

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Холзі показала зміни свого тіла

Артистка оприлюднила знімок, де демонструє оголений живіт після вагітності та пологів. На ньому помітні чималі розтяжки. Холзі не соромиться показувати такі фото – так вона хоче довести, що всі тіла є красивими. Також цими світлинами знаменитість підтримує шанувальниць-матусь.

Ось так це виглядає,

– написала Холзі.



Холзі показала розтяжки / Фото з інстаграму Холзі

Також співачка показала серію фото, на яких зображена дитяча кімната. Там чимало милих картин та іграшок. Зазначимо, що Холзі не розсекречує стать первістка, однак оголосила його ім'я – Ендер Рідлі Айдін.

Перед цим Холзі показувала, як годувала дитину грудьми на природі. Вона одягнула чорні шорти та лілову кофтинку з принтом і на тонких бретелях.

Холзі стала мамою: що відомо