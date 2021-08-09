Американская певица Холзи поделилась искренними и откровенными фотографиями с поклонниками. После первых родов она часто публикует фото в инстаграме.

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Холзи показала изменения своего тела

Артистка обнародовала снимок, где демонстрирует обнаженный живот после беременности и родов. На нем заметны немалые растяжки. Холзи не стесняется показывать такие фото – так она хочет доказать, что все тела красивые. Также этими фотографиями знаменитость поддерживает поклонниц-мам.

Вот так это выглядит,

– написала Холзи.



Холзи показала растяжки / Фото из инстаграма Холзи

Также певица показала серию фото, на которых изображена детская комната. Там немало милых картин и игрушек. Отметим, что Холзи не рассекречивает пол первенца, однако объявила его имя – Эндер Ридли Айдин.

Перед этим Холзи показывала, как кормила ребенка грудью на природе. Она надела черные шорты и лиловую кофточку с принтом и на тонких бретелях.

Холзи стала мамой: что известно