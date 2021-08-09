Американская певица Холзи поделилась искренними и откровенными фотографиями с поклонниками. После первых родов она часто публикует фото в инстаграме.
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Холзи показала изменения своего тела
Артистка обнародовала снимок, где демонстрирует обнаженный живот после беременности и родов. На нем заметны немалые растяжки. Холзи не стесняется показывать такие фото – так она хочет доказать, что все тела красивые. Также этими фотографиями знаменитость поддерживает поклонниц-мам.
Вот так это выглядит,
– написала Холзи.
Холзи показала растяжки / Фото из инстаграма Холзи
Также певица показала серию фото, на которых изображена детская комната. Там немало милых картин и игрушек. Отметим, что Холзи не рассекречивает пол первенца, однако объявила его имя – Эндер Ридли Айдин.
Перед этим Холзи показывала, как кормила ребенка грудью на природе. Она надела черные шорты и лиловую кофточку с принтом и на тонких бретелях.
Холзи стала мамой: что известно
- Знаменитость впервые объявила о беременности в конце января. Она поделилась с поклонниками очаровательной фотосессией, на которой обнажила округлый животик.
- Отцом ребенка стал 21-летний режиссер и сценарист Алев Айдин. Он подтвердил беременность звезды, обнародовав кадры беременной возлюбленной у себя на странице.
- 14 июля Холзи родила первенца и показала первое фото с ним и с любимым. Однако объявила о том, что стала мамой, на несколько дней позже.