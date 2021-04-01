Спірс чекала від мене допомоги, – Шерон Стоун розповіла про лист від співачки

Американська акторка Шерон Стоун у шоу Келлі Кларксон розповіла, як у 2007 році у неї про допомогу просила артистка Брітні Спірс. Тоді у неї трапився нервовий зрив і вона поголила голову.

Але за словами Стоун, вона не могла допомогти Брітні, оскільки сама в той час потребувала допомоги від інших. Сталось це за рік до того, як до Спірс приставили опікуна – її батька Джеймса, з яким Брітні досі судиться.

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Брітні написала мені дуже довгого і важливого, пронизливого листа. Тоді у неї був вкрай важкий період в житті, люди не розуміли її. Вона ще й поголила голову. Спірс чекала від мене допомоги,

– пригадала акторка.

"У мене в самої тоді був непростий період в житті, і я не могла нічого з собою вдіяти. Але правда в тому, що нам обом потрібна була допомога", – додала зірка.

63-річна Шерон Стоун теж зізналась, що неодноразово перебувала під чужим впливом, як Брітні, і вважає це жахливим.

"Справа Брітні Спірс вийшла з-під контролю і це так жахливо. І я, звичайно, можу сказати, що це було і в моєму житті і не один раз. Тоді я не усвідомлювала, що я роблю. У ці моменти дуже складно взяти під контроль своє життя і дуже важко отримати контроль над своїми фінансами", – підсумувала Шерон.

Що відомо про опікунство Брітні?