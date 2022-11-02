Маша Єфросиніна поставила на місце пропагандиста Соловйова, який пише наклепи про її чоловіка

Пропагандист Володимир Соловйов опублікував божевільні заяви про Машу Єфросиніну та її чоловіка. Телеведуча жорстко відповіла прихильнику Путіна.

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов взявся вигадувати факти з життя українських зірок. Так він опублікував допис про Машу Єфросиніну та її чоловіка Тимура Хромаєва.

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Як показала Маша Єфросиніна, пропагандист опублікував допис, в якому називає телеведучу "донькою магаданських службовців". Тимура Хромаєва він же звинуватив у "торгівлі наркотиками та зброєю", а також вигадав, що чоловік начебто покинув країну в лютому.

Заяви Соловйова / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної

Що відповіла Маша

Маша Єфросиніна вирішила не мовчати, а поставити на місце пропагандиста. Вона також розповіла, як її чоловік освоює нову зброю в ЗСУ.

День почався з гарних новин: король пропагандистських г*мнопомийок Соловйов вчить українську мову! Не дають спокою хлопаку мої відеозвернення. Тож для цього пана, що вис*рає брехню мов дихає, є трохи уточнень – гарне вивчення української починається з закарбування у своєму мозку: "В Україні"!

– поділилась телезірка.

"Також питаннячко: чого це ми приперли сюди Магадан, та геть вирішили не зазначати, що я корінна кримчанка? Бо Крим таки наш? І ще, поки ти, гнида, пишеш дешеві наклепи на мого чоловіка, він опановує таку круту зброю разом зі своїми побратимами з ЗСУ, що тобі та твоїй шоблі скоро п*зда".

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