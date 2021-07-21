Большинство звезд украинского шоу-биза променяли квартиры в центре Киева на уютные загородные дома в закрытых коттеджных поселках. Не стала исключением и лидер группы KAZKA. В свои 28 лет она насобирала на роскошный дом.

К теме Приняла вызов от Фагота: объявлена третья участница нового сезона "Танцев со звездами"

Осуществилась моя мечта – я переехала в новый дом. Долго собирала на него, кроме того, мне помогла моя семья,

– поделилась певица.

"Я долго искала такой дом, который бы отвечал моим запросам. Хотела, чтобы в нем было много места, большой двор. Он расположен в живописном месте – фактически в лесу", – добавила Александра Зарицкая.

В новом доме она поселилась с мамой и сестрой, которых перевезла под Киев из родного Харькова. Целый год семья делала ремонт, а сейчас докупает мебель в скандинавском стиле. В следующем году певица мечтает обустроить бассейн, ведь территория позволяет.

"Я тот человек, который любит собирать вокруг себя близких, мне хочется, чтобы они были рядом. Это то место, где я чувствую себя спокойно. Семья, свежий воздух, мои собаки – все это так прекрасно. Дома я расслабляюсь физически и духовно", – поделилась солистка группы KAZKA.

Добавим, недавно в новое загородное имение переехали супруги Даша Квиткова и Никита Добрынин. По словам блогерши, ремонт обошелся им в кругленькую сумму, за которую они могли приобрести две квартиры в центре Киева.