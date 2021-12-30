Солістка Go_A зізналась, кого відправила б на Євробачення-2022 від України

Минулоріч Україна підірвала сцену Євробачення. Відбір претендентів на 2022 рік вже розпочався. Катя Павленко з гурту Go_A стверджує, що на музичний конкурс варто обирати пісню, а не яскравого артиста.

Український етно-фольк-гурт Go_A підкорив усю Європу. Вони одні з небагатьох учасників Євробачення-2021, яких радо приймають з концертами по всьому світу. Солістка Катерина Павленко впевнена, що все завдяки пісні SHUM та яскравій картинці, яку вони створили своїми образами.

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Кого Go_A відправив би на Євробачення-2022 від України

Фронтвумен гурту не з чуток знає, що пропіарений артист з великою фан-базою – не запорука успіху на Євробаченні. На її думку, має зійтися дуже багато факторів, аби Україну знову представили гідно. Як мінімум, яскравий образ і пісня.

Треба бути не те щоб суперартистом, а мати дуже офігенну пісню і дуже яскравий образ. У нас є яскраві артисти в Україні, але було багато ситуацій, коли в яскравих артистів не було пісні, вони просто пролітали,

– зізнається Катерина Павленко.

Вона відмовилась називати конкретні імена артистів. Однак лідерка Go_A пообіцяла стежити за Нацвідбором на Євробачення-2022 і розсекретити своїх фаворитів після релізу всіх пісень.

Що відомо про Нацвідбір на Євробачення-2022