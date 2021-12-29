Як повідомили у пресслужбі 24 каналу, вперше найстаріша держава Європи ввела нововведення: окремо обиратимуть кандидата серед європейських артистів, та окремо – серед молодих музикантів з усього світу. Артем Мурач потрапив до числа молодих виконавців та став єдиним українцем серед відбору.

До слова Євробачення-2022: в Україні змінили формат відбору на конкурс

Вирішили, що запросять 9 визнаних зірок і одночасно оберуть на конкурсі 9 нових імен серед іноземців; всі ці музиканти зрештою зійдуться у фіналі. Я став єдиним українцем, який бере участь у цьому відборі,

– розповів Art Demur.

Вже 5 січня 2022 року Артем представить пісню англійською мовою Season boy перед журі на сцені театру Titano у Сан-Марино.

"Це енергійна диско-поп композиція про легковажного хлопця, який не хоче закохуватися, а шукає лише розваг. Легка, танцювальна, добре запам'ятовується... Мені хотілося, щоб, слухаючи її, попри зимові холоди кожен згадав найяскравіші моменти свого літа. Цю ж пісню – правила таке дозволяють – я подав і на національний відбір на Євробачення-2022 від України, і це подвійний шанс заявити не тільки про себе, а й про країну", – пояснив Артем.



Art Demur з України поїде на відбір Євробачення / Фото пресслужби

Зазначимо, що в музиканта вже був досвід участі у Євробаченні – у фіналі конкурсу 2017 року, який проходив у Києві, він виступав у складі команди Австрії. Проте в українському відборі він ще не виступав. Композиція Season boy наразі ще не опублікована в мережі.

Важливо: фінал відбору в Сан-Марино, на якому визначать представника країни для цьогорічного конкурсу, відбудеться 19 лютого 2022 року. А саме Євробачення-2022 пройде наступного року з 10 по 14 травня в італійському Турині. Минулого року перемогу в країну привіз гурт Måneskin.