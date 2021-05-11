Ми не можемо їх не любити, – солістка Go_А розповіла про російських фанів

Солістка етнофольк гурту Go_А, який представляє Україну на Євробаченні-2021, розповіла про фанів з Росії. Катерина Павленко часто отримує повідомлення від російських слухачів, котрих любить і цінує так само як українських.

Гурт Go_А швидко підкорив українську та іноземну публіку. Їхню легендарну пісню Solovey, з якою вони перемогли на Національному відборі на Євробачення-2020, досі наспівують в різних куточках світу. Не стала винятком і Росія. Українська творчість дійшла й до Сибіру.

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"У нас дуже багато слухачів є в Росії. Вони нам пишуть приємні слова, пишуть навіть українською мовою, і багато хто з Сибіру. Ми не можемо не любити їх тільки тому, що вони проживають на тій території", – поділилася солістка Go_А.

Однак їхати з концертами в Росію музиканти не збираються. Вони "намагаються тримати свою репутацію в чистоті". Раніше гурт Go_А відмовлялися співати в рамках передвиборчої кампанії та рекламувати алкоголь.

Аполітичною може бути лише людина, яка ніколи не зіштовхувалася з війною і в якої ніхто не загинув на війні, яка взагалі не розуміє, що там відбувається,

– наголосила Катерина Павленко.

Повне інтерв'ю солістки гурту Go_А: дивіться відео онлайн

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Додамо, на Євробачення-2021 гурт Go_А поїхав з оновленою пісню "Шум", яку на міжнародний конкурс обрали вже не глядачі, а експертне журі – Джамала, соліст групи The Maneken Євген Філатов, продюсер Руслан Квінта та члени правління Суспільного.