Группа Go_А быстро покорила украинскую и иностранную публику. Их легендарную песню Solovey, с которой они победили на Национальном отборе на Евровидение-2020, до сих пор напевают в разных уголках мира. Не стала исключением и Россия. Украинское творчество дошло и до Сибири.

К теме группа Go_А впервые вышла на сцену в Роттердаме: бурная реакция иностранных фанов

"У нас очень много слушателей есть в России. Они нам пишут приятные слова, пишут даже на украинском языке, и многие из Сибири. Мы не можем не любить их только потому, что они проживают на той территории", – поделилась солистка Go_А.

Однако ехать с концертами в Россию музыканты не собираются. Они "стараются держать свою репутацию в чистоте". Ранее группа Go_А отказывались петь в рамках предвыборной кампании и рекламировать алкоголь.

Аполитичным может быть только человек, который никогда не сталкивался с войной и у которого никто не погиб на войне, который вообще не понимает, что там происходит,

– подчеркнула Екатерина Павленко.

Полное интервью солистки группы Go_А: смотрите видео онлайн

Стоит узнать Прогнозы букмекеров на Евровидение-2021: какая страна одержит победу

Добавим, на Евровидение-2021 группа Go_А поехал с обновленной песней "Шум", которую на международный конкурс выбрали уже не зрители, а экспертное жюри – Джамала, солист группы The Maneken Евгений Филатов, продюсер Руслан Квинта и члены правления Суспільного.