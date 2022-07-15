Софія Ротару отямилася після трагедії у Вінниці: її реакція на ракетний терор росії

Усі 8 років війни Софія Ротару виступала в росії, але в Україні її все одно носили на руках. російське вторгнення вона засудила ще 28 лютого, а 14 липня вперше за довгий час відреагувала на злочин країни-агресорки.

Вдень 14 липня росія вдарила ракетами "Калібр" по центру Вінниці, внаслідок чого загинуло 23 людини, понад 100 – поранено, а 8 вважаються зниклими безвісти. На цей акт тероризму відреагувала навіть гастролерка Софія Ротару.

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Реакція Софії Ротару на ракетний обстріл Вінниці

У своєму інстаграмі з 435-тисячною аудиторією артистка опублікувала моторошні кадри з місця трагедії у Вінниці – фото вщент згорілих авто, будівель, роботи рятувальників та загиблої 4-річної Лізи, яка знімалася в різдвяному ролику Олени Зеленської. Жодних коментарів Ротару не залишила, лише емоджі розбитого серця. У двох її сторіс-публікаціях був напис "Вінниця. 14.07.2022".

Реакція Софії Ротару на ракетний обстріл Вінниці / Фото з інстаграм-сторіс

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Варто нагадати, що це не перша реакція Софії Ротару на звірські злочини російських окупантів. 27 червня вона вшанувала пам'ять загиблих через ракетний удар по торгівельному центру "Амстор" у Кременчуці.

Тоді співачка опублікувала лише одну сторіс з жалобною свічкою та написом російською мовою: "Кременчуг 27.06". Важливо, що після 28 лютого від Софії Ротару не прозвучало жодного звинувачення в бік росії.

Реакція Софії Ротару на ракетний удар по Кременчуці / Фото з інстаграм-сторіс