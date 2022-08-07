Софія Ротару згадала про війну в Україні у свій ювілей і повідомила, де перебуває

Співачка Софія Ротару, яка не демонструє активність у мережі, у свій день народження порушила мовчання. Вона повідомила, що перебуває в Україні.

Співачка Софія Ротару начебто перебувала у Сполучених Штатах, звідки лише кілька разів реагувала на терористичні дії росії. Та у свій ювілей артистка опублікувала великий допис і зізналась, що приїхала до України.

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Софія Ротару приїхала в Україну

Виконавиця показала фото з Маршинців – села у Чернівецькій області, де вона народилась. Зірка повідомила, що приїхала туди.

Приїхала в місце сили! Тут я народилася, росла, пішла до школи. Тут я почала співати. Рідні Маршинці нагадали мені, як важливо не втратити почуття причетності до своєї Землі, відчувати зв'язок із тими, хто дав тобі життя, виховав та підтримував у твоїх починаннях,

– заявила Софія Ротару.

Співачка повідомила, що її ювілей співпав з Днем гуманітарної ініціативи, яку вона нібито підтримує з перших днів повномасштабної війни. Вона попросила про допомогу в шанувальників – підтримати благодійний проєкт, який дбає про дружин і дітей військовослужбовців.

"Трохи незвичайна для мене роль, не звикла допомагати "на публіку", ще складніше мені просити про допомогу. Але саме цього дня, разом із вашими теплими привітаннями та словами підтримки, якими ви оточуєте мене вже багато років, хочу звернутися з проханням підтримати тих, кому зараз важко, хто справді потребує нашої допомоги. Давайте разом зробимо це добро! Де б ми не знаходилися і якою б мовою не говорили…" – написала Ротару.

Сьогодні не час святкувати ювілей, сьогодні я молюся, щоб, як завжди, за кілька тижнів після мого дня народження, ми святкували День Незалежності України! Щоб якнайшвидше, замість повітряних тривог, у кожному будинку, у кожній родині, у кожному місті нашої прекрасної України звучали пісні про любов та світ!

– додала вона.



Софія Ротару / Фото з інстаграму Софії Ротару

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