Новое фото певица показала в инстаграмм-сторис. Она поздравила своего сына Руслана Евдокименко с днем рождения.
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София Ротару поделилась с подписчиками совместным фото с сыном. На снимке певица улыбалась и позировала в платке и солнцезащитных очках. В то же время Руслан стоял в соломенной шляпе и синей футболке.
"C Днем рождения!" – коротко написала Ротару.
София Ротару показала фото с сыном / Фото с ее инстаграмм-сторис
Фото было сделано посреди поля с подсолнухом в руках звезды. Где именно сфотографировалась семья – неизвестно, но вид очень напоминают Украину.
Предварительно свою фотографию Ротару показывала еще год назад – в августе 2022 года на свой день рождения. Тогда артистка опубликовала пост и призналась, что приехала в Украину.
В то же время, подруга Ротару, певица Лайма Вайкуле рассказывала, что та находится где-то в "безопасном месте": возможно, на западе Украины, возможно – за рубежом.
Сын Софии Ротару пытался уехать из Украины
- Руслан Евдокименко в начале полномасштабной войны – в марте 2022 года – с сином пытался уехать из Украины. Однако эта попытка была неудачной.
- Известно, что сын и внук Софии Ротару хотели скрыться в Молдове на лодке. Однако тогда их задержали пограничники. Сейчас Руслан Евдокименко о своем местонахождении молчит.
- В то же время внук певицы Анатолий таки уехал за границей. Время от времени он показывает фотографии из Европы.