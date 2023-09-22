Щасливі у день весілля: Софія Ротару показала архівне фото з покійним чоловіком
Джерело:Софія Ротару
Українська співачка Софія Ротару вийшла заміж за Анатолія Євдокименка у далекому 1968 році. Пара прожила у шлюбі 34 роки. Тепер народна артистка показала архівне фото зі свого весілля.
На жаль, чоловік Софії Ротару помер більше 20 років тому. Минулого року співачка приходила на його могилу в Києві.
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Ротару показала архівне фото з весілля
Софія Ротару одружилася 22 вересня 1968 року. Артистка щасливо прожила у шлюбі 34 роки. Проте у 2002 році Анатолій Євдокименко помер.
Зірка у річницю пригадала день весілля та поділилася з шанувальниками архівним фото. На світлині пара посміхалася у весільних вбраннях.
Ротару показала фото зі свого весілля / Скриншот з її інстаграм-сторіс
Про річницю весілля Ротару не забув і її син. Руслан Євдокименко опублікував в інстаграмі фото своїх батьків та додав підпис російською мовою: "Є вічне кохання".
Руслан показала фото батьків / Скриншот з її інстаграм-сторіс
Що відомо про особисте життя Софії Ротару
- Співачка познайомилася з майбутнім чоловіком після перемоги у конкурсі самодіяльності. Тоді Анатолій закохався в Ротару, побачивши її фото на обкладинці журналу.
- 55 років тому Софія Ротару вийшла заміж за Євдокименка. У шлюбі у них народився син Руслан. Вони все життя прожили разом, підтримуючи один одного. Чоловік допоміг співачці досягти успіху. Завдяки йому була заснована група "Червона рута", в якій Софія Михайлівна стала солісткою.
- Разом вони прожили більше тридцяти років – до самої смерті Анатолія Євдокименка. Він помер на 61 році життя, не переживши третій інсульт. Анатолій похований на Байковому кладовищі в Києві.
- Артистка важко переживала цю втрату, вона перестала виступати та з'являтися на урочистих заходах. Лише через рік після трагедії Ротару вперше вийшла на сцену, присвятивши виступ пам'яті Євдокименко.
- Після того Софії Ротару кілька разів приписували романи, але їх всі спростовував син Руслан. Він стверджував, що його матір самотня.