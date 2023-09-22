Щасливі у день весілля: Софія Ротару показала архівне фото з покійним чоловіком

Українська співачка Софія Ротару вийшла заміж за Анатолія Євдокименка у далекому 1968 році. Пара прожила у шлюбі 34 роки. Тепер народна артистка показала архівне фото зі свого весілля.

На жаль, чоловік Софії Ротару помер більше 20 років тому. Минулого року співачка приходила на його могилу в Києві.

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Ротару показала архівне фото з весілля

Софія Ротару одружилася 22 вересня 1968 року. Артистка щасливо прожила у шлюбі 34 роки. Проте у 2002 році Анатолій Євдокименко помер.

Зірка у річницю пригадала день весілля та поділилася з шанувальниками архівним фото. На світлині пара посміхалася у весільних вбраннях.



Ротару показала фото зі свого весілля / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Про річницю весілля Ротару не забув і її син. Руслан Євдокименко опублікував в інстаграмі фото своїх батьків та додав підпис російською мовою: "Є вічне кохання".



Руслан показала фото батьків / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Що відомо про особисте життя Софії Ротару

Співачка познайомилася з майбутнім чоловіком після перемоги у конкурсі самодіяльності. Тоді Анатолій закохався в Ротару, побачивши її фото на обкладинці журналу.

55 років тому Софія Ротару вийшла заміж за Євдокименка. У шлюбі у них народився син Руслан. Вони все життя прожили разом, підтримуючи один одного. Чоловік допоміг співачці досягти успіху. Завдяки йому була заснована група "Червона рута", в якій Софія Михайлівна стала солісткою.

Разом вони прожили більше тридцяти років – до самої смерті Анатолія Євдокименка. Він помер на 61 році життя, не переживши третій інсульт. Анатолій похований на Байковому кладовищі в Києві.

Артистка важко переживала цю втрату, вона перестала виступати та з'являтися на урочистих заходах. Лише через рік після трагедії Ротару вперше вийшла на сцену, присвятивши виступ пам'яті Євдокименко.

Після того Софії Ротару кілька разів приписували романи, але їх всі спростовував син Руслан. Він стверджував, що його матір самотня.