Зірка "Гри престолів" Софі Тернер вдруге стала мамою

Британська кіноактриса Софі Тернер народила другу донечку у сім'ї. Пологи зірки відбулись на початку липня і вона зараз вже перебуває вдома.

Традиційно, ні Софі Тернер, ні її чоловік Джо Джонас не розповіли світу про народження другої дитини. Вони ретельно приховують особисте життя, тому усі новини про них можна дізнатись лише з чуток інсайдерів.

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"Джо і Софі раді оголосити про появу на світ їхніх малюків", – заявив один з них.

Як дівчинку назвали другу доньку та коли саме відбулись пологи – невідомо. Про другу вагітність жінки стало відомо лише у лютому: "Ми так раді розширенню сім'ї. Це найкраще благословення на світі". У березні зірка офіційно заявила про свою вагітність на вечірці Vanity Fair Oscar Party, одягнувши розкішну червону сукню. Вже у травні зірка знялась для журналу Elle, показавши округлий голий живіт.



Софі Тернер для Elle / Фото з інстаграму акторки

Зіркова матуся Софі Тернер

Вперше Софі стала мамою влітку 2020 року. Тоді дівчинку назвали Вілла. До сьогодні в мережі немає офіційних фотографій малюка, проте папараці намагались сфотографувати дівчинку, через що актриса була дуже розлючена.

"Це дуже моторошно, що дорослі чоловіки фотографують дітей без дозволу. Я відчуваю огиду і прошу всіх перестати ходити за нами по п'ятах і намагатися сфотографувати нашу дочку й особливо друкувати ці знімки. Це просто огидно, я не давала вам свій дозвіл", – наголошувала Софі Тернер.