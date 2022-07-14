Американська модель та зірка реаліті-шоу Хлої Кардашян зовсім скоро стане мамою вдруге. Вона скористалась послугами сурогатного материнства.
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Хлої Кардашян стане мамою вдруге
Модель очікує дитину з листопада, а її батьком є Трістан Томпсон, колишній бойфренд знаменитості. Наразі пара виховує доньку Тру.
Ми можемо підтвердити, що у Тру буде брат або сестра, які були зачаті в листопаді. Хлої неймовірно вдячна надзвичайній сурогатній матері за таке прекрасне благословення,
– поділились представники зірок.
"Хлоя та Трістан не разом і не спілкувалися з грудня, окрім питань спільного виховання. Дитина була зачата від сурогатної матері до того, як Хлої та громадськості стало відомо, що Трістан став батьком дитини від іншої в грудні", – додають джерела.
Хлої Кардашян з донькою / Фото з інстаграму зірки
Стосунки Хлої Кардашян і Трістана Томпсона
- Світська левиця почала зустрічатися з баскетболістом у 2016 році. Згодом вона завагітніла, але тільки на останньому місяці дізналась про його зради.
- Хлої Кардашян дала другий шанс бойфренду і пробачила йому. Та згодом знову дізналась про зраду – цього разу з подругою Кайлі Дженнер. Це було останньою краплею у стосунках зі спортсменом, тож пара розійшлась.
- Зірка продовжувала підтримувати зі зв'язок з ексом: запрошувала на свята і давала зустрічатися з донькою. Влітку 2020 року стало відомо, що вони знову разом. У мережі навіть з'явилися чутки про заручини – Хлої засвітила на знімках розкішну обручку.
- Кардашян зізнавалась, що хотіла б знову народити дитину від свого бойфренда. Але влітку 2021 року дізналась про ніч, яку Томпсон провів з трьома іншими жінками й знову розійшлась з ним.