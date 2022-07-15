Традиционно ни Софи Тернер, ни ее муж Джо Джонас не рассказали миру о рождении второго ребенка. Они тщательно скрывают личную жизнь, поэтому все новости о них можно узнать только по слухам инсайдеров.

Читайте также Из-за суррогатного материнства: Хлои Кардашян станет мамой во второй раз

"Джо и Софи рады объявить о появлении на свет их малышей", – заявил один из них.

Как девочку назвали вторую дочь и когда именно произошли роды – неизвестно. О второй беременности женщины стало известно лишь в феврале : "Мы так рады расширению семьи. Это лучшее благословение на свете". В марте звезда официально заявила о своей беременности на вечеринке Vanity Fair Oscar Party, надев роскошное красное платье. Уже в мае звезда снялась для журнала Elle, показав округлый голый живот.



Софи Тернер для Elle / Фото из инстаграммы актрисы

Звездная мамочка Софи Тернер

Впервые Софи стала матерью летом 2020 года. Тогда девочку назвали Вилла. До сих пор в сети нет официальных фотографий малыша, однако папарацци пытались сфотографировать девочку, из-за чего актриса была очень взбешена .

"Это очень жутко, что взрослые мужчины фотографируют детей без разрешения. Я чувствую отвращение и прошу всех перестать ходить за нами по пятам и пытаться сфотографировать нашу дочь и особенно печатать эти снимки. Это просто отвратительно, я не давала вам свое разрешение", – подчеркивала Софи Тернер.