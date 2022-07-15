Традиційно, ні Софі Тернер, ні її чоловік Джо Джонас не розповіли світу про народження другої дитини. Вони ретельно приховують особисте життя, тому усі новини про них можна дізнатись лише з чуток інсайдерів.

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"Джо і Софі раді оголосити про появу на світ їхніх малюків", – заявив один з них.

Як дівчинку назвали другу доньку та коли саме відбулись пологи – невідомо. Про другу вагітність жінки стало відомо лише у лютому: "Ми так раді розширенню сім'ї. Це найкраще благословення на світі". У березні зірка офіційно заявила про свою вагітність на вечірці Vanity Fair Oscar Party, одягнувши розкішну червону сукню. Вже у травні зірка знялась для журналу Elle, показавши округлий голий живіт.



Софі Тернер для Elle / Фото з інстаграму акторки

Зіркова матуся Софі Тернер

Вперше Софі стала мамою влітку 2020 року. Тоді дівчинку назвали Вілла. До сьогодні в мережі немає офіційних фотографій малюка, проте папараці намагались сфотографувати дівчинку, через що актриса була дуже розлючена.

"Це дуже моторошно, що дорослі чоловіки фотографують дітей без дозволу. Я відчуваю огиду і прошу всіх перестати ходити за нами по п'ятах і намагатися сфотографувати нашу дочку й особливо друкувати ці знімки. Це просто огидно, я не давала вам свій дозвіл", – наголошувала Софі Тернер.