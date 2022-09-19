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Почему Ксения Собчак назвала украинцев нацистами

"Ну вот не стыдно? Что за нацизм вообще? Причем упрекают организованно. То есть, сидят люди в тяжелой ситуации, но им правда кажется, что главное, с чем надо побороться, – это чтобы россияне ничего не рекламировали, не снимали фильмы для Канн, не уезжали из России и прочее? Это вообще нацизм",

– выдала Собчак в своем телеграмме.

Как Маша Ефросинина поставила на место Собчак

В своем инстаграмме Маша Ефросинина написала, что заметила странную закономерность: "Как только в Украине оказывается очередной акт зверских преступлений россиян, тут же вырывается очередной публичный рот этой страны". Если после Бучи был Коля Басков, то после Изюма – Ксения Собчак.

Так называемую оппозиционерку Собчак Ефросинина назвала "величайшим разочарованием года среди российских селебритов". Больше всего ее возмутило то, что в своем телеграмм-канале она назвала украинцев, нацистами, "проживающими тяжелые времена". Ведущая предложила Собчак охарактеризовать еще и российских воинов, которые насилуют и пытают украинцев до смерти.

Есть вопросы к Ксении Анатольевне Собчак. Как мы с вами, Ксения, назовем тех людей, граждан российской федерации, которые замучили до смерти, сломав руки, ноги, изнасиловав и сжег заживо людей в Буче, в Мариуполе, кастрируя их, убив почти 400 детей Украины, опоздав все унитазы , утюги и кирпич даже в домах наших граждан на оккупированных территориях, изнасиловав наших женщин, стариков, детей, как мы их с вами назовем? Люди, устраивающие свою жизнь?

– риторически спросила Маша Ефросинина.

Более того, телезвезда удивилась, что Собчак, как "владычица вымпела по первенству по хайпожерству", не успевает за трендами. Ведь уже все ее коллеги-пропагандисты убрали из лексикона слово "денацификация", а она только за него взялась.

"Посмотрите, даже молчавшие те, кто ничего не говорили, сейчас просят, чтобы их признали иноагентами, потому что понимают, что это их "последний вагон". Почему вы так не следите за трендами, Ксения Анатольевна. Учите новую лексику – изоляция, покаяние, победа Украины, тотальная ненависть украинского народа к вам и вашим собратьям за молчание и поддержку террора навсегда", – эмоционально посоветовала Ефросинина.

К слову, на днях "звание" иноагента в России получил шоумен и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин . В минюсте ему приписали политическую деятельность, якобы финансируемую Украиной.

Кроме того, украинка отреагировала на слова Собчака, что "надо потерпеть" с европейскими визами.

"Мне очень хочется, чтобы на одном из пляжей, где вы там любите отдыхать, в Италии, в Турции, во Франции, с вами рядом половичек раскинул какой-нибудь солдатик, которому в награду за то, что он кастрировал наших солдат, насиловал наших женщин, убивал наших детей, путевочку дали. Чтобы он рядом с вами сидел и с вашим замечательным белокурым мальчишкой, которому в будущем, я надеюсь, будет стыдно за свою мать", – завершила Маша Ефросинина, задев 5-летнего сына Собчак Платона.