Сніжана Єгорова публічно поглузувала з закону про державну мову: реакція мережі

Телеведуча та акторка Сніжана Єгорова відома скандальними висловлюваннями. Днями вона розпалила дискусію у фейсбуці, опублікувавши глузливу картинку про перехід сфери обслуговування на державну мову.
Джерело: фейсбук Сніжани Єгорової
Знаменитість посміялась з жарту про те, що українська мова потрібна лише тим, хто планує працювати офіціантом.
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У власному профілі ведуча розмістила картинку з написом: "Мамо, а навіщо мені вчити українську мову? Тому що без неї, синку, ти не зможеш працювати офіціантом".
Так, свою позицію щодо нової норми закону про державну мову та переходу сфери обслуговування на українську мову Сніжана Єгорова висловила публічно. Вона поцікавилась у користувачів, чи погоджуються вони з нововведенням.
Доброго ранку! А що ви думаєте з цього приводу?! Збіг?
– написала знаменитість.
Жарт Сніжани Єгорової викликав дискусію в коментарях. Більшість фоловерів підтримали телезірку та зізнались, що вважають недоцільним перехід персоналу на українську мову. Нову норму закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" вони вважають утиском населення:
Однак є й ті, які не поділяють позицію Сніжани Єгорової та підтримують нововведення:
Нагадаємо, раніше закон про державну мову публічно підтримали співачки Оля Полякова та Злата Огнєвіч.