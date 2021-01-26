Снежана Егорова публично посмеялась с закона о государственном языке: реакция сети
Телеведущая и актриса Снежана Егорова известная скандальными высказываниями. На днях она разожгла дискуссию в фейсбуке, опубликовав насмешливую картинку о переходе сферы обслуживания на государственный язык.
Источник: фейсбук Снежаны Егоровой
Знаменитость посмеялась над шуткой о том, что украинский язык нужен только тем, кто планирует работать официантом.
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Снежана Егорова посмеялась с закона о государственном языке
В собственном профиле ведущая разместила картинку с надписью: "Мама, а зачем мне учить украинский язык? Потому что без него, сынок, ты не сможешь работать официантом".
Так, свою позицию относительно новой нормы закона о государственном языке и перехода сферы обслуживания на украинский язык Снежана Егорова выразила публично. Она поинтересовалась у пользователей, соглашаются ли они с нововведением.
Доброе утро! А что вы думаете по этому поводу?! Совпадение?
– написала знаменитость.
Реакция сети
Шутка Снежаны Егоровой вызвала дискуссию в комментариях. Большинство фолловеров поддержали телезвезду и признались, что считают нецелесообразным переход персонала на украинский язык. Новую норму закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" они считают притеснением населения:
- Без украинского можно жить в любой стране мира. Без украинского нельзя жить, как выяснилось, только в Украине. Но в Украине жить нельзя в целом. Даже уже молча;
- До этого беспредела ничего не имел против украинского. Стихи Шевченко на память знаю еще со школы. А вот теперь из принципа – бойкот;
- Думаю, что этот закон является вопиющим нарушением прав и свобод украинцев и ведет к расколу страны;
- И не только официантом, но и кассиром в супермаркете;
Однако есть и те, которые не разделяют позицию Снежаны Егоровой и поддерживают нововведения:
- Пусть на каком хочет, на таком и говорит. Мне без разницы;
- Какая вы примитивная;
- Живем в Украине, значит язык украинский! Это лично мое мнение, хоть и говорю по-русски.
Напомним, ранее закон о государственном языке публично поддержали певицы Оля Полякова и Злата Огневич.
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