Телеведущая и актриса Снежана Егорова известная скандальными высказываниями. На днях она разожгла дискуссию в фейсбуке, опубликовав насмешливую картинку о переходе сферы обслуживания на государственный язык.

Источник: фейсбук Снежаны Егоровой

Знаменитость посмеялась над шуткой о том, что украинский язык нужен только тем, кто планирует работать официантом.

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Снежана Егорова посмеялась с закона о государственном языке

В собственном профиле ведущая разместила картинку с надписью: "Мама, а зачем мне учить украинский язык? Потому что без него, сынок, ты не сможешь работать официантом".

Так, свою позицию относительно новой нормы закона о государственном языке и перехода сферы обслуживания на украинский язык Снежана Егорова выразила публично. Она поинтересовалась у пользователей, соглашаются ли они с нововведением.

Доброе утро! А что вы думаете по этому поводу?! Совпадение?

– написала знаменитость.

Реакция сети

Шутка Снежаны Егоровой вызвала дискуссию в комментариях. Большинство фолловеров поддержали телезвезду и признались, что считают нецелесообразным переход персонала на украинский язык. Новую норму закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" они считают притеснением населения:

Без украинского можно жить в любой стране мира. Без украинского нельзя жить, как выяснилось, только в Украине. Но в Украине жить нельзя в целом. Даже уже молча;

До этого беспредела ничего не имел против украинского. Стихи Шевченко на память знаю еще со школы. А вот теперь из принципа – бойкот;

Думаю, что этот закон является вопиющим нарушением прав и свобод украинцев и ведет к расколу страны;

И не только официантом, но и кассиром в супермаркете;

Однако есть и те, которые не разделяют позицию Снежаны Егоровой и поддерживают нововведения:

Пусть на каком хочет, на таком и говорит. Мне без разницы;

Какая вы примитивная;

Живем в Украине, значит язык украинский! Это лично мое мнение, хоть и говорю по-русски.

Напомним, ранее закон о государственном языке публично поддержали певицы Оля Полякова и Злата Огневич.