Відома українська співачка Злата Огнєвіч услід за Олею Поляковою підтримала закон про державну мову. Зірка підтримала нововведення та пояснила чому.

З 16 січня 2021 року сфера обслуговування перейшла на українську мову. У багатьох це викликало обурення, яке користувачі висловлювали у мережі. Але велика частина українців тільки підтримала закон про державну мову. Серед них і знаменитості: спочатку про нововведення висловилась Оля Полякова, а нещодавно це зробила Злата Огнєвіч, яка опублікувала допис в інстаграмі.

Варто знати Чому ми розмовляємо чужою мовою: Оля Полякова підтримала закон про державну мову

Злата Огнєвіч про закон про мову

Українська співачка є родом з Криму. Вона виконує свої пісні як російською, так і українською. У новому дописі, який оприлюднила зірка, Злата пояснила, що віднедавна усі надавачі послуг будуть зобов'язані обслуговувати та надавати інформацію в Україні українською мовою. Але його дія не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів.

Артистка написала, що не розуміє, чому навколо так багато обурення з боку людей. І зазначила, що у Франції чи Італії завжди чутно мову носіїв, а англійську там використовують тільки за бажанням, і якщо знають її.

Агов! Люди! Чому так багато обурення? Це ж круто! В нас є власна культура, прекрасна культура. І тільки ми можемо її захистити, плекати, любити,

– поділилась Злата Огнєвіч.

Співачка додала, що зараз настав час для того, щоб стати справжніми представниками України та її культури.

"Самоідентифікація має певні механізми, фактори формування. Саме так і має бути! А тому – мені незрозуміла вся ця "істерика" стосовно мовного закону", – підсумувала Злата Огнєвіч.



Злата Огнєвіч / Фото з інстаграму

Реакція мережі

У коментарях люди здебільшого висловлюються за закон про мову, тобто підтримують Злату Огнєвіч.

"Це мало статись ще 30 років тому, і ніякої брудної політики не було б, як зараз, що нібито утискають російськомовних українців. В колі близьких кожен може розмовляти тією мовою, яка йому зручна, і це нормальне явище!",

"Погоджуємося, в Україні – українське",

"Та вже давно потрібно було перейти на державну українську мову в усіх сферах обслуговування".

Але є й інші точки зору:

"Я нічого проти не маю, я люблю українську мову, і як вона звучить. Але мені зручніше говорити російською! Практично все моє оточення російськомовні люди. Я впевнена, проблема в Україні не в тому, якою мовою ми розмовляємо. Головне залишатися людьми. І ставитися один до одного з повагою, незважаючи якою мовою ми говоримо",

"Мені здається, що немає значення, якою мовою розмовляти".

Нагадаємо, з 16 січня 2021 року сфера обслуговування повинна звертатися до клієнта українською мовою. Переходити на іншу мову можна, але тоді, коли цього вимагає клієнт. Ті, хто не дотримуватимуться закону про мову, спочатку отримають попередження та складання протоколу, а у випадку повторного порушення – штраф від 5 100 до 6 800 гривень.