Актриса ранее заявляла, что не несет ответственности за действия и слова матери. К тому же она признавалась, что они долго не поддерживают связь. Теперь Стася поделилась, обижается ли из-за этого на маму. Кроме того, она рассекретила, где находится Снежана Егорова.
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Анастасия Ровинская об отношениях с мамой
Актриса хоть и простила свою мать, но она приняла решение полностью разорвать с ней отношения. Стася убеждена, что любое общение с Егоровой не имеет смысла.
У меня нет обиды, но зачем мне себя переламывать, чтобы искать какие-то пути, искать что-то хорошее, "потому что это мама". Я не хочу этого делать. Этот человек не заслуживает внимания. Я ее полностью вычеркнула,
– отметила Ровинская.
Где теперь живет Снежана Егорова
Стася сообщила, что Снежана Егорова вместе с тремя младшими детьми перебралась в Турцию.
Добавим, старших дочерей Анастасию и Александру Снежана Егорова родила от музыкального режиссера Семена Горова. Кроме того, у Егоровой есть еще трое детей, которых она родила от известного шоумена Антина Мухарского.
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Скандальные высказывания Снежаны Егоровой
- Летом 2020 года телеведущая пренебрежительно высказалась об украинских героях, назвав их "рагулями и деревенщиной". Кроме того, Егорова заявила, что ими руководит острая суицидальная решимость, готовность пожертвовать своей жизнью ради любимой Родины.
- В 2021 году Снежана высмеяла закон о государственном языке. Она тогда отметила, что украинский язык нужен только людям, работающим в сфере обслуживания.
- Кроме того, телеведущая публично заявляла, что поддерживает Путина. Она распространила видео с прокремлевского ютуб-канала и посоветовала своим читателям посмотреть его "как акт экзорцизма".
"Я поддерживаю Владимира Путина! И пусть эта таблетка от безумия очистит ваш мозг от темной стороны сознания! Смотрите, как акт экзорцизма! Если не хотите, чтобы в ад превратился ваш дом!", – написала знаменитость.