Дружина музиканта Сергія Бабкіна поділилася секретами сімейних традицій, які вони стараються не змінювати. Варто додати, зіркове подружжя виховує трьох дітей.

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"Найголовніша наша сімейна традиція – це вечері разом. Хоч де б ми були протягом дня, хоч скільки б не було справ, на вечерю ми обов'язково збираємося разом. Можемо розмовляти чи мовчати, але маємо сидіти всією сім'єю. Це дуже зближує. Такий вечір разом компенсує те, що ми цілий день не бачимося", – поділилась Сніжана Бабкіна.



Сергій та Сніжана Бабкіни на шоу "Де логіка?" / Фото пресслужби "Нового каналу"

Те, що для когось може здаватися банальністю, для зірок з їхнім шаленим ритмом життя – розкіш.

Ще одна наша обов'язкова сімейна традиція – це зустріч Нового року. Ми не працюємо у Новорічну ніч. Це принципова позиція,

– додала зірка музиканта.

Додамо, що зараз пара перебуває у Відні, Австрія, оскільки Сергій Бабкін робить третій та завершальний етап операції на очі.

Нещодавно вони також святкували 12 річницю шлюбу. Незважаючи на зради Сергія, пара продовжує будувати стосунки та розповідати про проблеми у шлюбі.