Жена музыканта Сергея Бабкина поделилась секретами семейных традиций, которые они стараются не менять. Стоит добавить, звездные супруги воспитывают троих детей.

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"Самая главная наша семейная традиция – это ужины вместе. Где бы мы ни были в течение дня, сколько бы ни было дел, на ужин мы обязательно собираемся вместе. Можем разговаривать или молчать, но должны сидеть всей семьей. Это очень сближает. Такой вечер вместе компенсирует то, что мы целый день не видимся", – поделилась Снежана Бабкина.



Сергей и Снежана Бабкины на шоу "Где логика?"/Фото пресс-службы "Нового канала"

То, что для кого-то может казаться банальностью, для звезд с их бешеным ритмом жизни – роскошь.

Еще одна наша обязательная семейная традиция – это встреча Нового года. Мы не работаем в новогоднюю ночь. Это принципиальная позиция, – добавила звезда музыканта.

Добавим, что сейчас пара находится в Вене, поскольку Сергей Бабкин делает третий и завершающий этап операции на глаза.

Недавно, они также праздновали 12 годовщину брака. Несмотря на измены Сергея, пара продолжает строить отношения и рассказывать о проблемах в браке.