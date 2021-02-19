Сніжана Бабкіна показала, як у Відні здають тести на коронавірус: відео

Кілька днів тому знаменитий музикант Сергій Бабкін разом з дружиною Сніжаною прилетів у Відень для проведення другої операції на очах. Перед процедурою подружжя влаштувало прогулянку вечірнім містом і помітило, що в Австрії тести на коронавірус здають просто на вулиці.

Друга операція на обох очах у Сергія Бабкіна запланована на п'ятницю, 19 лютого. Однак до Відня пара прилетіла на кілька днів раніше, аби насолодитися архітектурою міста та купити подарунки дітям.

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Перша поїздка музиканта з дружиною збіглась у часі з суворим карантином в Австрії. Сніжана Бабкіна повідомила, що заклади досі зачинені, однак магазини вже відкриті. Тому тепер на вулицях Відня багато людей. Однак карантинних обмежень в країні дотримуються.

Так, просто на одній з торгових вулиць влада облаштувала пункт, в якому місцеві чи гості міста можуть здати тест на коронавірус. Акторка зауважила, що охочих безліч. За 20 хвилин, які подружжя провело поблизу пункту тестування на COVID-19, черга не закінчувалася.

Такого ми ще не бачили. Торгова вулиця. Купа магазинів. І під час шопінгу всі охочі можуть здати тест! Черга не закінчується. Люди підходять і підходять,

– поділилась Сніжана Бабкіна.

Як у Відні здають тести на коронавірус: дивіться відео онлайн

Що відомо про операцію Сергія Бабкіна у Відні: