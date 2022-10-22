Не дуже гарна історія, – снайперка Жанна д'Арк про конфлікт з блогерами, які "забили на війну"

Не так давно снайперка Євгенія Емеральд з позивним "Жанна д'Арк" засудила українських блогерів, які обурились у відповідь. Дівчина прокоментувала конфлікт.

Українська військова і снайперка Євгенія Емеральд прокоментувала конфлікт з блогерами, який стався нещодавно. Вона поділилась, як завершилась ситуація.

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Євгенія Емеральд про конфлікт з блогерами

Снайперка розповіла, що в інтерв'ю вона не говорила про всіх інфлюенсерів, але про більшу їхню частину. Євгенія додала, що Саша Бо після звинувачень у її бік таки попросила вибачення.

У нас дійсно є дуже багато блогерів в Україні, які забили на війну, не використовують свою силу, а їхня сила — це голос. Я тоді не казала про всіх, а про більшість. Саша Бо попросила вибачення, вона сказала, що мене раніше не знала. І що це просто така не дуже гарна історія,

– поділилась "Жанна д'Арк".

З чого все почалося

Емеральд взяла участь в одному з ютуб-шоу, де обурилась, що деякі блогери не підтримують Україну в час війни. "Вони мовчать, коли є ситуація, яку треба висвітлювати, вони відмовчуються, бо бояться, що підписники підуть. Усе, що вони роблять, – це рекламують якусь косметику і ще якусь хр*нь", – казала снайперка.

Тоді з нею погодилась Раміна Есхакзай, – вона, як приклад, згадала Таню Пренткович, Сашу Бо та Юлю Вербу.

Блогерка з Івано-Франківська (тобто Саша Бо) не змовчала і написала, що саме блогери закривають волонтерські збори, а "а-ля військова взяла і витерла свої берці" об них. Згодом вона додала, що блогери не на державній службі й нікому нічого не винні.

Після скандалу снайперка Жанна д'Арк публічно перепросила – записала відео, в якому визнала, що була різка й згадала проукраїнських блогерів. Однак Саші Бо в цьому списку не було.