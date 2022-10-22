Украинская военная и снайперша Евгения Эмеральд прокомментировала недавно произошедший конфликт с блоггерами. Она поделилась, как завершилась ситуация.

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Евгения Эмеральд о конфликте с блоггерами

Снайпер рассказала, что в интервью она не говорила обо всех инфлюэнсерах, но о большей их части. Евгения добавила, что Саша Бо после обвинений в ее сторону попросила прощения.

У нас действительно очень много блогеров в Украине, которые забили на войну, не используют свою силу, а их сила — это голос. Я тогда не говорила обо всех, а о большинстве. Саша Бо извинилась, она сказала, что меня раньше не знала. И что это просто такая не очень хорошая история,

– поделилась "Жанна д'Арк".

С чего все началось

Эмеральд приняла участие в одном из ютуб-шоу, где возмутилась, что некоторые блоггеры не поддерживают Украину во время войны. "Они молчат, когда есть ситуация, которую нужно освещать, они отмалчиваются, потому что боятся, что подписчики пойдут. Все, что они делают – это рекламируют какую-то косметику и еще какую-то хр*нь", – говорила снайперша.

Тогда с ней согласилась Рамина Эсхакзай, – она, как пример, вспомнила Таню Пренткович, Сашу Бо и Юлю Вербу.

Блогерша из Ивано-Франковска (тоесть Саша Бо) не смолчала и написала, что именно блоггеры закрывают волонтерское собрание, а "а-ля военная взяла и вытерла свои берцы" о них. Впоследствии она добавила, что блоггеры не на государственной службе и никому ничего не должны.

После скандала снайперша Жанна д'Арк публично извинилась – записала видео, в котором признала, что была резка и вспомнила проукраинских блоггеров. Однако Саши Бо в этом списке не было.