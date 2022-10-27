Известная украинская снайперша Евгения Эмеральд после свадьбы с военным сообщила еще одну радостную новость. Защитница беременна во второй раз.

К слову Андрей Бедняков потролил жену, которая осталась сама с новорожденным сыном.

Евгения Эмеральд беременна

Военная рассказала, что долго не решалась рассказать о своей беременности. Все потому, что дала слово быть на войне до последнего.

У меня под сердцем бандерятко. Когда началось полномасштабное вторжение, я дала слово украинскому народу, что буду на этой войне, пока мы не выгоним врага! И я не сдержала слова… Простите меня, друзья. Я так долго не решалась сказать… Беременный снайпер – прямой сюр какой-то,

– поделилась "Жанна д'Арк".

"Так случилось, что на этой войне от любви двух военных зародилась новая душа. Будущий защитник или защитница Украины. И это была единственная причина, почему в середине сентября я покинула боевой фронт и перешла в тыловой фронт. Многие говорят, что этот ребенок спас мне жизнь…" – добавила девушка.

Евгения также призналась, что первые два месяца никто не знал о ее беременности – ни мужчина, ни командиры. Она была на войне "пока не замучил токсикоз".



Евгения Эмеральд / Фото из инстаграма снайперки

Личная жизнь "Жанны д'Арк"

Евгения воспитывает дочь от предыдущих отношений, завершившихся с началом войны. "Для своей дочери – я супергерой, конечно, у нее нет полного понимания войны, но она знает, что ее мама защищает страну, гордится. А я по ней очень скучаю".

На войне Эмеральд обрела новую любовь. В День защитников и защитниц Украины, 14 октября, снайперша вышла замуж также за военнослужащего, а расписывал их генерал ВСУ.



Евгения Эмеральд с мужем / Фото из инстаграма снайперки