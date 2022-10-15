С любимым Евгением, который служит в рядах ВСУ, Евгения Эмеральд познакомилась во время полномасштабной войны. Похоже, с официальной женитьбой пара решила не затягивать и сыграла свадьбу среди леса в Харьковской области. Звездным гостем на их росписи был Олег Ляшко.

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Снайперша Евгения Эмеральд вышла замуж

Сегодня я стала официально женой военного. Это произошло на передовой, и нас расписал Генерал ВСУ. Более идеальной свадьбы я и представить не могла… Именно так. Скромно, быстро, среди военных,

– прокомментировала Евгения Эмеральд.

Она добавила, что кроме Дня защитников и защитниц Украины 14 октября ее любимый Евгений празднует день рождения. "Теперь он точно никогда не забудет дату своей свадьбы", – пошутила снайперша.

На церемонию она надела белое атласное платье со сверхглубоким декольте и разрезом до бедер и соединила его с черными берцами. Евгения Эмеральд подобрала длинную фату, а букет невесты скомпоновала из колосков. В то время как мужчина был в военной форме. Их церемонию снял известный дуэт фотографов – Константин и Влада Либеровы.

Сегодня имели честь снимать свадьбу Евгении Эмеральд, той самой знаменитой снайперши и ее любимого. Знаете, так могут только украинцы. Даже в трудные времена радоваться, заботиться друг о друге, любить, жить. Сегодня был настоящий праздник. И мы действительно счастливы почувствовать себя его частью,

– прокомментировали супруги фотографов.

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На свадьбе "Жанны д'Арк" засветился Олег Ляшко

Интересно, что со свадьбой пару лично поздравил экс-нардеп Олег Ляшко, который в начале октября принял присягу и якобы стал солдатом Вооруженных Сил Украины. Как он оказался на брачной церемонии Евгении Эмеральд, неизвестно.

Удачи вам. И самое главное, чтобы жили в независимой стране. Нет ничего сильнее жизни нашей лучшей страны. С праздником вас. Любитесь, чернобровые, но не с москалями,

– выдал Олег Ляшко и попросил поцеловать молодую в щечку.

Снайперша Евгения Эмеральд с мужем и Олегом Ляшко / Фото Константина и Влады Либеровых

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Свадебные фото снайперши Жанны д'Арк с передовой

Снайперша Евгения Эмеральд вышла замуж / Фото Константина и Влады Либеровых

Снайперша Евгения Эмеральд вышла замуж / Фото Константина и Влады Либеровых

Снайперша Евгения Эмеральд вышла замуж / Фото Константина и Влады Либеровых

Снайперша Евгения Эмеральд вышла замуж / Фото Константина и Влады Либеровых

Снайперша Евгения Эмеральд вышла замуж / Фото Константина и Влады Либеровых

Снайперша Евгения Эмеральд вышла замуж / Фото Константина и Влады Либеровых

Снайперша Евгения Эмеральд вышла замуж / Фото Константина и Влады Либеровых

Снайперша Евгения Эмеральд вышла замуж / Фото Константина и Влады Либеровых

Снайперша Евгения Эмеральд вышла замуж / Фото Константина и Влады Либеровых

Снайперша Евгения Эмеральд вышла замуж / Фото Константина и Влады Либеровых

Напомним, до начала полномасштабной войны Евгения Эмеральд занималась ювелирным бизнесом. После 24 февраля она вступила в терроборону, а затем – в полк специального назначения "Сафари", поскольку училась на военной кафедре.