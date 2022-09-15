За словами королівських джерел, свого часу покійний принц Філіп попросив Чарльза III, який тоді ще був принцом, передати його титул герцога Единбурзького наймолодшому синові. Після смерті чоловіка Єлизавети II цей титул за лінією успадкування перейшов Чарльзу III.

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Графиня Софі може стати герцогинею Единбурзькою

Король Чарльз III вже віддав свої титули принца Уельського та герцога Корнуольського. Можливо, він здійснить прохання батька та передасть титул герцога Единбурзького молодшому братові – принцу Едварду.

Якщо ж принц Едвард стане герцогом Единбурзьким, то його дружина, яка наразі є графинею Уессекською, стане герцогинею Единбурзькою.

Як пишуть британські ЗМІ, таке рішення буде "даниною пошани" Її Величності в бік невістки. Між Єлизаветою II та графинею Софі були теплі та міцні стосунки – остання навіть називала королеву мамою. До того ж резиденція графів Бегшот-парк перебуває не так далеко від Віндзорського замку. Молодший син і невістка часто приїжджали до королеви, відвідували спільні прогулянки та вигулювали собак.

Журналісти також зазначають, що король Чарльз III продовжуватиме скорочувати кількість членів королівської сім'ї, які працюють. Тому графиня Софі може зайняти одну із головних ролей серед тих, хто буде служити монархії.

Нагадаємо, графиня Уессекська Софі вперше вийшла у світ через 2 дні після смерті Єлизавети II. Вона разом з членами сім'ї відвідала приватну службу в Балморалі та оглянула квіти від підданих під церквою. Графиня зажурена втратою, але водночас весь час втішала й підтримувала принцесу Анну.

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