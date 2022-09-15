По словам королевских источников, в свое время покойный принц Филипп попросил Чарльза III, тогда еще бывшего принцем, передать его титул герцога Эдинбургского младшему сыну. После смерти мужа Елизаветы II этот титул по линии наследования перешел к Чарльзу III.

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Графиня Софи может стать герцогиней Эдинбургской

Король Чарльз III уже отдал свои титулы принцу Уэльскому и герцогу Корнуольскому. Возможно, он осуществит просьбу отца и передаст титул герцога Эдинбургского младшему брату – принцу Эдварду.

Если же принц Эдвард станет герцогом Эдинбургским, то его жена, ныне графиня Уэссекская, станет герцогиней Эдинбургской.

Как пишут британские СМИ, такое решение будет "данью уважения" Ее Величеству в сторону невестки. Между Елизаветой II и графиней Софи были теплые и крепкие отношения – последняя даже называла королеву мамой. К тому же резиденция графов Бегшот-парк находится не так далеко от Виндзорского замка. Младший сын и невестка часто приезжали в королеву, посещали общие прогулки и выгуливали собак.

Журналисты также отмечают, что король Чарльз III будет продолжать сокращать количество работающих членов королевской семьи. Поэтому графиня Софи может занять одну из главных ролей среди тех, кто будет служить монархии.

Напомним, графиня Уэссекская Софи впервые вышла в свет через 2 дня после смерти Елизаветы II. Она вместе с членами семьи посетила частную службу в Балморале и осмотрела цветы подданных под церковью. Графиня сокрушена потерей, но в то же время все время утешала и поддерживала принцессу Анну.

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