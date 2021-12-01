У смарагдовому костюмі: королева Летиція підкорила елегантним образом
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Королівське подружжя Іспанії здійснило новий публічний вихід. Її Величність постала перед камерами в елегантному костюмі смарагдового кольору.
Монархи приймали гостей в королівському палаці. Як завжди, королева підкорила серця публіки бездоганним зовнішнім виглядом.
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Елегантний образ королеви Летиції
Іспанська Її Величність постала перед гостями у смарагдовому костюмі, що складався зі штанів і подовженого піджака. Поєднала таке вбрання з туфлями-човниками в тон. Під піджак Летиція одягнула блузку молочного кольору.
Її образ вийшов дуже елегантним і вишуканим, підкреслив витончену фігуру. Волосся королева, як зазвичай, вклала рівно, а на обличчі зробила повсякденний макіяж з акцентом на очах.
Новий вихід королівського подружжя Іспанії / Фото Getty Images
Новий вихід королівського подружжя Іспанії / Фото Getty Images
Король Філіп VI на фото зображений у чорному костюмі, блакитній сорочці та з червоною краваткою. На обличчях Філіпа та Летиції були захисні маски, що вкотре нагадує на важливості дотримання карантинних вимог, адже цього вимагають сучасні реалії.
Нещодавно королівське подружжя Іспанії відвідало монархів Швеції. Для першої зустрічі королева Летиція обрала розкішну сукню помаранчевого кольору, яку доповнила вишуканою накидкою коричневого кольору та неординарним головним убором.