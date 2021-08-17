SLAVIA засвітилась в апартаментах Дзідзьо та підігріла чутки про примирення

Днями Дзідзьо показав нову квартиру в Києві, яка коштує понад мільйон гривень. Відпочинком поблизу апартаментів співака похизувалась його ексдружина SLAVIA. Відтак, у мережі з'явились чутки про примирення колишніх.

Не встиг Дзідзьо показати нову квартиру в житловому комплексі бізнес-класу, як там помітили його ексдружину Ярославу Хому, відому публіці під псевдонімом SLAVIA. Вона засвітилась біля озера, на яке виходять вікна розкішних апартаментів артиста.

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Разом з друзями співачка відпочивала на піщаному пляжі – засмагала в купальнику, пила коктейлі з канапе та фруктами, каталася на сапборді, який спробувала вперше. Як не дивно, Дзідзьо з ними не було.

"Майстер-клас з катання на сапах в Park Lake City. Вперше спробувала сапбординг. Головне – тримати рівновагу, і все буде. Це мій девіз на всі випадки життя", – підписала SLAVIA.

Ексдружина Дзідзьо / Фото з інстаграму SLAVIA

Реакція мережі

що в коментарі під дописом Дзідзьо, яким він оголосив про покупку нової квартири в Києві, SLAVIA написала: "Я закохалась у це місце з першого погляду. Дякую, Михайло, що здійснив мою мрію". Співак відповів, що його колишній "це місце дуже пасує".

Новий допис SLAVIA наробив галасу в мережі. Уважні фани помітили, що вона відпочиває в апартаментах ексчоловіка, тому одразу ж припустили, що зірки примирилися і з'їхалися:

"Це ж нове житло Михайла";

"Виходить, що розлучення – це фейк";

"Славія, коментуйте щось на рахунок примирення з Дзідзьо. Зрозумійте, багато хто зайняв вашу позицію, нам цікаво. Мир то мир, але якщо це піар-ходи – капець".

Інші ж переконані, що після розлучення зірки поділили майно й нову квартиру бізнес-класу Дзідзьо віддав SLAVIA: "Яке примирення, це поділ майна", "Швидше за все, так розділили майно".

Щоправда, з допису співака очевидно, що розкішні апартаменти він підбирав для свого комфортного життя в Києві. "Я купив надзвичайно красиву квартиру, з вікон якої відкривається вода, гори й мій улюблений захід сонця. Коли шукав, то перебрав багато варіантів, хотів поєднати працювати в Києві та жити серед природи", – писав Дзідзьо.

У примирення Дзідзьо зі SLAVIA справді складно повірити, адже співачка розлого розповідала, яким байдужим він був останні місяці подружнього життя. Тоді як артист натякав на брехню ексдружини, а його колега Оля Цибульська відверто заявляла про погрози з боку Ярослави Хоми, її рідних і подруг.