Слава Демин часто общается с поклонниками в инстаграм-сторис. На днях он сыграл с ними в игру "Правда или ложь" и откровенно ответил на провокационные вопросы.

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Славе Демину предлагали однополые отношения

38-летний ведущий признался, что один известный артист предлагал ему однополые отношения у себя дома. Это было в 2009 году, когда мужчине было 24 года. Такое предложение поступило в соцсети "Одноклассники", которая с 2017 года заблокирована в Украине.

Демин отказался, сказал, что ему нравятся девушки. Поэтому артист обиделся на Славу.

Это было в 2009 году. Он написал мне еще в "Одноклассниках". Но я ответил: "Извини, я не по этим делам, я по девушкам". Он почему-то обиделся,

– поделился Демин.



Слава Демин об однополых отношениях / Скриншот инстаграм-сторис ведущего



Слава Демин об однополых отношениях / Скриншот инстаграм-сторис ведущего