"Киньте ракету в його офіс": Слава Дьомін розповів, як йому погрожують фанати Ані Лорак

Український ведучий Слава Дьомін показав, як ним зацікавилися фанати Ані Лорак. Він розповів, як вони хочуть, аби в його офіс прилетіла ракета.

Хоч до початку повномасштабного вторгнення Слава Дьомін був хорошим другом співачки Ані Лорак, після 24 лютого все змінилося. Артистка не відповідає товаришу, а її фанати погрожують ведучому.

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Славі Дьоміну погрожують фани Ані Лорак

Український ведучий розповів, що один з його підписників побачив фан-акаунт Ані Лорак. Там публікують висловлювання Дьоміна та просять кинути в його офіс ракету.

Російські фанати Лорак дуже хочуть, щоб на мій офіс прилетіла ракета. Нещодавно мені надіслали скрін з фан-сторінки Лорак, де є мої фотографії та скріни моїх сторіс про знищених мобілізованих дурнів. А під ними написано це — "Киньте вже ракету в його офіс, будь ласка". Це кльове підтвердження про "хороших росіян",

– поділився Слава.

Слава Дьомін про погрози від росіян: відео

Як минулого тижня ракета прилетіла за 200 метрів від Дьоміна

У минулий понеділок, 10 жовтня, відбувся масований ракетний удар по території України. Тоді чимало вибухів звучало і в Києві. Як розповів Слава Дьомін, він зробив фото за 10 хвилин до прильоту в центр столиці.

Там розташований офіс ведучого – це приблизно 200 метрів від місця, куди прилетіла ракета.

У той же день росіяни показали всю цинічність, пишучи глузливі та радісні коментарі під дописами українців. Надя Дорофєєва показувала, які повідомлення надсилали їй "прості й ні в чому не винні" жителі країни-терориста.