"Киньте ракету в його офіс": Слава Дьомін розповів, як йому погрожують фанати Ані Лорак
Джерело:Слава Дьомін
Український ведучий Слава Дьомін показав, як ним зацікавилися фанати Ані Лорак. Він розповів, як вони хочуть, аби в його офіс прилетіла ракета.
Хоч до початку повномасштабного вторгнення Слава Дьомін був хорошим другом співачки Ані Лорак, після 24 лютого все змінилося. Артистка не відповідає товаришу, а її фанати погрожують ведучому.
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Славі Дьоміну погрожують фани Ані Лорак
Український ведучий розповів, що один з його підписників побачив фан-акаунт Ані Лорак. Там публікують висловлювання Дьоміна та просять кинути в його офіс ракету.
Російські фанати Лорак дуже хочуть, щоб на мій офіс прилетіла ракета. Нещодавно мені надіслали скрін з фан-сторінки Лорак, де є мої фотографії та скріни моїх сторіс про знищених мобілізованих дурнів. А під ними написано це — "Киньте вже ракету в його офіс, будь ласка". Це кльове підтвердження про "хороших росіян",
– поділився Слава.
Слава Дьомін про погрози від росіян: відеоНагадаємо, на початку війни Слава Дьомін звернувся до подруги Ані Лорак. Він запропонував їй нарешті обрати між грішми та Батьківщиною. Гастролерка прочитала це повідомлення, але не відповіла.
Як минулого тижня ракета прилетіла за 200 метрів від Дьоміна
- У минулий понеділок, 10 жовтня, відбувся масований ракетний удар по території України. Тоді чимало вибухів звучало і в Києві. Як розповів Слава Дьомін, він зробив фото за 10 хвилин до прильоту в центр столиці.
- Там розташований офіс ведучого – це приблизно 200 метрів від місця, куди прилетіла ракета.
- У той же день росіяни показали всю цинічність, пишучи глузливі та радісні коментарі під дописами українців. Надя Дорофєєва показувала, які повідомлення надсилали їй "прості й ні в чому не винні" жителі країни-терориста.