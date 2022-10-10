Зранку 10 жовтня Україна зазнала ракетних ударів. Постраждав і Київ, через обстріли якого постраждало понад 50 людей.
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Слава Дьомін показав фото за кілька хвилин до обстрілу
Український ведучий Слава Дьомін перебував у Києві на момент прильоту. За 10 хвилин до удару він зробив фото в офісі.
Як зізнався Дьомін, він з колегами дуже добре чув прильоти, бо вони були неподалік місця роботи.
Це фото було зроблене за 10 хвилин до першого прильоту в центр Києва. Прильоти були у 200 метрах від нашого офісу! Ми дуже добре їх чули. Ми – українці! І нас не зламати! А ці кацапи отримали прокляття на всю свою націю на кілька поколінь! Поки вони ще цього не розуміють. Але все попереду,
– написав ведучий.
Слава Дьомін / Фото з інстаграму Слави Дьоміна
Як постраждав Київ через ракетний удар
- Зранку 10 жовтня вибухи пролунали у Шевченківському та Солом'янському районах столиці.
- Окупанти влучили ракетою у парк Шевченка. Загарбники вирішили вдарити прямо по дитячому майданчику. Також росіяни хотіли зруйнувати скляний міст біля арки Дружби народів, але він встояв.
- У ДСНС повідомили, що внаслідок ранкового ракетного удару по Києву є травмовані та загиблі. Наразі відомо про 5 загиблих і 51 постраждалого. Госпіталізовано 41 людину.