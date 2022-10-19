Хоч до початку повномасштабного вторгнення Слава Дьомін був хорошим другом співачки Ані Лорак, після 24 лютого все змінилося. Артистка не відповідає товаришу, а її фанати погрожують ведучому.

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Славі Дьоміну погрожують фани Ані Лорак

Український ведучий розповів, що один з його підписників побачив фан-акаунт Ані Лорак. Там публікують висловлювання Дьоміна та просять кинути в його офіс ракету.

Російські фанати Лорак дуже хочуть, щоб на мій офіс прилетіла ракета. Нещодавно мені надіслали скрін з фан-сторінки Лорак, де є мої фотографії та скріни моїх сторіс про знищених мобілізованих дурнів. А під ними написано це — "Киньте вже ракету в його офіс, будь ласка". Це кльове підтвердження про "хороших росіян",

– поділився Слава.

Слава Дьомін про погрози від росіян: відео

Нагадаємо, на початку війни Слава Дьомін звернувся до подруги Ані Лорак. Він запропонував їй нарешті обрати між грішми та Батьківщиною. Гастролерка прочитала це повідомлення, але не відповіла.

Як минулого тижня ракета прилетіла за 200 метрів від Дьоміна